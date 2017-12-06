 Mutsuz olanlar kim? – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Mutsuz olanlar kim?

    Mutsuz olanlar kim?

    Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Mutsuz oyuncularla çalışıyorum. Kadro yapısı nedeniyle bazı isimleri oynatamıyorum" demişti.

    Trabzonspor'da bazı mevkilerde yaşanan oyuncu fazlalığı ise dikkat çekiyor. 27 kişilik futbolcu kadrosunda 8 savunma, 12 orta saha, 3 forvet ve 4 kaleci bulunuyor. Mutsuz futbolcuların başında Bongonda yer alıyor. Bu sezon 198 dakika forma giyen 21 yaşındaki sol kanat, Türkiye Kupası maçlarında ise Çalımbay tarafından düşünülmedi. Bu oyuncuyu ise 60 dakika forma giyen Volkan Şen ve kupa maçlarında attığı gollerle dikkat çeken ancak ligde forma şansı bulamayan, 345 dakika sahada kalan Hugo Rodallega'nın takip ettiği öğrenildi.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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