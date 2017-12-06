Durica devreyi kapattı
10 OYUNCU SAKATLANDI
BORDO-mavili takımda bu sezon arka arkaya gelen şanssız sakatlıklar şok etkisi yaptı. Tam 10 futbolcu çeşitli sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kaldı. Castillo, Onur, Durica (2 kez) Kucka, Onazi, Burak, Abdülkadir, Mustafa Akbaş, Sosa ve Uğur sakatlık nedeniyle Fırtına'yı yalnız bıraktı.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:16
-
Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
gs4ever bu takımı kuran bu karakterde is ahlakinda prof. oyunculari alan Tudor.Kaymaginida Tudor yiyecek .Algiyi birakin artik.Bu sene sampiyon biz
-
Değişimin sırrı!
Toplam 11
Yorum
yunus can 29 Hepsi doğru ama İsmail olmamış, bence sol bekte İsla oynamalı, o zaman fener daha iyi olacak inşallah.
-
Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
AHMET EGOSU TAVAN YAPAN İKİ İNSAN CAN TOPSAKAL VE DURSUN ÖZBEK DEFOLUN GİDİN.
Durica devreyi kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.