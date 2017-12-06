 Durica devreyi kapattı – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    devreyi kapattı

    Durica devreyi kapattı
    3-0 kazanılan Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'nın sol omuzunda ikinci derece bağ yaralanması tespit edildi. Kulüp doktoru Barış Kurtgöz, 35 yaşındaki Slovak stoperin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sakatlık sonrası MR ve röntgen çekimlerini gerçekleştirdiğimizde oyuncumuzun sol omuz köprücük kemiği ve kürek kemiği (akromiyoclavicular) arasındaki eklemde ikinci derece (grade 2) bağ yaralanması olduğunu tespit ettik. Hemen tedavisine başladık. Futbolcumuz iki hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

    10 OYUNCU SAKATLANDI
    BORDO-mavili takımda bu sezon arka arkaya gelen şanssız sakatlıklar şok etkisi yaptı. Tam 10 futbolcu çeşitli sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kaldı. Castillo, Onur, Durica (2 kez) Kucka, Onazi, Burak, Abdülkadir, Mustafa Akbaş, Sosa ve Uğur sakatlık nedeniyle Fırtına'yı yalnız bıraktı.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:16
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