 Buldozerler – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Buldozerler

    Buldozerler

    Burak-Rodallega-N’Doye üçlüsü 25 gole imza koyarak inanılmaz bir istatistiğe ulaştı. 3 silahşorlar, Karadeniz ekibinin zirve yürüyüşüne büyük katkı sağladı

    Bordo-mavili takım, ligde ilk 14 haftada 28, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 10 kez fileleri sarsarken (Toplam 38) bu gollerin 25'i Burak (12), Rodallega (8) ve N'Doye'dan (5) geldi. Trabzonspor'un 3 santrforu, gollerin yüzde 65.7'sini sağlama başarısı gösterdi. Sezon başında Çin'in Beijing takımından Trabzonspor'a dönen Burak, forma giydiği 11 lig maçında 12 golle takımının en skorer ismi oldu. Sakatlıklar nedeniyle ligin 3 haftasında forma giyemeyen, 1 karşılaşmayı da yarıda bırakan golcü futbolcu toplam 906 dakika sahada kalırken ortalama 75.5 dakikaya 1 gol sığdırdı.

    42.5 DAKİKADA BİR ATIYOR
    Milli futbolcu; Konyaspor, Başakşehir, Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında 2'şer, Fenerbahçe ve Sivasspor sınavlarında da 1'er kez fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibinde 2011-12'de 33 golle gol kralı olan 32 yaşındaki forvet, takımının kazandığı 22 puanın 14'üne katkı yaptı. Trabzonspor'da Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega ise ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 10 karşılaşmada görev yaptığı 340 dakikada 8 gol atarken 42.5 dakikaya 1 gol sığdırdı. Rodallega, ligde Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında 1'er gol olmak üzere 3 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çorum Belediyespor sınavında 2, Büyükşehir BB karşılaşmasında da 3 olmak üzere 5 gol kaydetti.

    Yunus Emre SEL

    Mini yorum: Forvet çeşitliliği (Yunus Emre SEL)
    Trabzonspor'un golcüleri bu sezon resital sunuyor. Takımlarını sırtlayan Burak, Rodallega ve N'Doye'un toplamda attığı 25 golün tamamının birbirinden farklı özelliklerde olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Burak daha çok bitiriciliğini ve fırsatçılığını konuştururken, N'Doye ise mücadeleci ve inatçılığıyla sonuca gidiyor. Rodallega ise takipçilik ve ayak hakimiyetiyle etkili. Dolayısıyla birbirinden farklı özelliklere sahip olan bu üç forvetin yakaladığı bu form grafiği hem teknik heyetin, hem de taraftarların yüzünü fazlasıyla güldürüyor. Ligde bu kadar farklı özelliklere sahip forvet çeşitliliği olan başka bir takım yok.?
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:21
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