Buldozerler
Burak-Rodallega-N’Doye üçlüsü 25 gole imza koyarak inanılmaz bir istatistiğe ulaştı. 3 silahşorlar, Karadeniz ekibinin zirve yürüyüşüne büyük katkı sağladı
42.5 DAKİKADA BİR ATIYOR
Milli futbolcu; Konyaspor, Başakşehir, Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında 2'şer, Fenerbahçe ve Sivasspor sınavlarında da 1'er kez fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibinde 2011-12'de 33 golle gol kralı olan 32 yaşındaki forvet, takımının kazandığı 22 puanın 14'üne katkı yaptı. Trabzonspor'da Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega ise ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 10 karşılaşmada görev yaptığı 340 dakikada 8 gol atarken 42.5 dakikaya 1 gol sığdırdı. Rodallega, ligde Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında 1'er gol olmak üzere 3 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çorum Belediyespor sınavında 2, Büyükşehir BB karşılaşmasında da 3 olmak üzere 5 gol kaydetti.
Yunus Emre SEL
Mini yorum: Forvet çeşitliliği (Yunus Emre SEL)
Trabzonspor'un golcüleri bu sezon resital sunuyor. Takımlarını sırtlayan Burak, Rodallega ve N'Doye'un toplamda attığı 25 golün tamamının birbirinden farklı özelliklerde olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Burak daha çok bitiriciliğini ve fırsatçılığını konuştururken, N'Doye ise mücadeleci ve inatçılığıyla sonuca gidiyor. Rodallega ise takipçilik ve ayak hakimiyetiyle etkili. Dolayısıyla birbirinden farklı özelliklere sahip olan bu üç forvetin yakaladığı bu form grafiği hem teknik heyetin, hem de taraftarların yüzünü fazlasıyla güldürüyor. Ligde bu kadar farklı özelliklere sahip forvet çeşitliliği olan başka bir takım yok.?
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:21
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
gs4ever bu takımı kuran bu karakterde is ahlakinda prof. oyunculari alan Tudor.Kaymaginida Tudor yiyecek .Algiyi birakin artik.Bu sene sampiyon biz
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Değişimin sırrı!
Toplam 11
Yorum
yunus can 29 Hepsi doğru ama İsmail olmamış, bence sol bekte İsla oynamalı, o zaman fener daha iyi olacak inşallah.
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
AHMET EGOSU TAVAN YAPAN İKİ İNSAN CAN TOPSAKAL VE DURSUN ÖZBEK DEFOLUN GİDİN.
Buldozerler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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