Buldozerler

Bordo-mavili takım, ligde ilk 14 haftada 28,'nda da 2 maçta 10 kez fileleri sarsarken (Toplam 38) bu gollerin 25'i(12),(8) vedan (5) geldi. Trabzonspor'un 3 santrforu, gollerin yüzde 65.7'sini sağlama başarısı gösterdi. Sezon başında'intakımından'a dönen Burak, forma giydiği 11 lig maçında 12 golle takımının en skorer ismi oldu. Sakatlıklar nedeniyleforma giyemeyen, 1 karşılaşmayı da yarıda bırakan golcü futbolcu toplam 906 dakika sahada kalırken ortalama 75.5 dakikaya 1 gol sığdırdı.Milli futbolcu; Konyaspor, Başakşehir, Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında 2'şer, Fenerbahçe ve Sivasspor sınavlarında da 1'er kez fileleri havalandırdı.ekibinde 2011-12'degol kralı olan 32 yaşındaki forvet, takımının kazandığı 22 puanın 14'üne katkı yaptı. Trabzonspor'da Kolombiyalı oyuncuise ligde 8,'nda da 2 olmak üzere toplam 10 karşılaşmada görev yaptığı 340 dakikada 8 gol atarken 42.5 dakikaya 1 gol sığdırdı., ligdevemaçlarında 1'er gol olmak üzere 3 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çorum Belediyespor sınavında 2, Büyükşehir BB karşılaşmasında da 3 olmak üzere 5 gol kaydetti.Trabzonspor'un golcüleri bu sezon resital sunuyor. Takımlarını sırtlayanve'un toplamda attığı 25 golün tamamının birbirinden farklı özelliklerde olduğunu söyleyebiliriz. Meseladaha çok bitiriciliğini ve fırsatçılığını konuştururken,ise mücadeleci ve inatçılığıyla sonuca gidiyor.ise takipçilik ve ayak hakimiyetiyle etkili. Dolayısıyla birbirinden farklı özelliklere sahip olanbu form grafiği hem teknik heyetin, hem de taraftarların yüzünü fazlasıyla güldürüyor. Ligde bu kadar farklı özelliklere sahipolan başka bir takım yok.?