Yusuf asist yaptı ama golleri kaçırdı

KARADENİZ ekibinin 20 yaşındaki 10 numarası Yusuf Yazıcı dün mutlak 3 gol pozisyonundan yararlanamadı. N'Doye'un golünde asist yapan Yusuf, karşı karşıya pozisyonlarda kaleci Ferhat Kaplan'ı geçemedi. Yusuf maç sonrası, "Son vuruşlarda şanssızlık yaşadım ama kazanmak önemliydi. Artık öz güven de kazandık ve bundan sonra hedefimiz zirveye tırmanmak" dedi.