 Rakip Fenerbahçe – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Rakip Fenerbahçe

    Rakip Fenerbahçe
    Trabzonspor Tahincioğlu Basketbol Ligi 9. hafta maçında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka 15.15'te başlayacak
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:54
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