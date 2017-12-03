Fırtına taktik çalıştı
FIRTINA, Antalyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalmbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda pas çalışmasının ardından taktik prova üzerinde duruldu. Çalımbay oyuncularını sık sık uyarmayı ihmal etmedi. Çalışma sırasında futbolcuların keyifli olduğu gözlendi.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Fırtına taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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