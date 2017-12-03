 Fırtına taktik çalıştı – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Fırtına taktik çalıştı

    Fırtına taktik çalıştı
    FIRTINA, Antalyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalmbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda pas çalışmasının ardından taktik prova üzerinde duruldu. Çalımbay oyuncularını sık sık uyarmayı ihmal etmedi. Çalışma sırasında futbolcuların keyifli olduğu gözlendi.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:51
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