 Fırtına kopacak – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fırtına kopacak

    Fırtına kopacak
    ÜÇ maçlık kırmızı kart cezasını çektikten sonra ilk maçına Erzurumspor karşısına çıkan Olcay, artık lige odaklanacaklarını vurguladı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, "Ligde dengeler değişebilir. İstikrarlı sonuçlar almaya devam ettiğimizde bunu daha iyi göreceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fırtına kopacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN