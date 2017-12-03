Fırtına kopacak
ÜÇ maçlık kırmızı kart cezasını çektikten sonra ilk maçına Erzurumspor karşısına çıkan Olcay, artık lige odaklanacaklarını vurguladı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, "Ligde dengeler değişebilir. İstikrarlı sonuçlar almaya devam ettiğimizde bunu daha iyi göreceğiz" ifadesini kullandı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
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