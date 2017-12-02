 Sosa geri döndü! – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Sosa geri döndü!

    Sosa geri döndü!
    SAKATLIĞI nedeniyle 3 hafta oynamayacak olan ve bu arada izin alarak İtalya'ya giden Sosa, bir haftalık izinden sonra Trabzon'a döndü. Doktoruna muayene olan Arjantinli 10 numaranın MR'ı çekildi. Sosa yapılan kontrollerin ardından takımdan ayrı koşulara başladı. Sosa en az bir hafta daha yok.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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