Fırtına'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenmana sakatlığı bulunan Uğur Demirok katılmadı. Jose Sosa takımdan ayrı koşu yaparken, Hasan Batuhan Artarslan kondisyon salonunda çalıştı.
Bordo-mavili futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik antrenman yaptı.
Trabzonspor, yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:17
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Dursun Özbek: 41 milyon lira faiz ödedik
Toplam 3
Yorum
aslan Başkanın dürüstlüğü saygınlığı örnek derecede ama bu sene şampiyonlukla taçlanmazsa tarih olup gider.
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Juve’den Asamoah atağı
Toplam 2
Yorum
Gsli Bu juve tam şeytan benim fmde oyuncuya kıytırıktan süre verip sırf beleş gitmesin diye yaptığım taktiği uyguluyor
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 14
Yorum
fb aziz giderse fb dünya kulübü olur.
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