 Fırtına'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fırtına'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

    Fırtına'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

    , Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenmana sakatlığı bulunan Uğur Demirok katılmadı. Jose Sosa takımdan ayrı koşu yaparken, Hasan Batuhan Artarslan kondisyon salonunda çalıştı.

    Bordo-mavili futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik antrenman yaptı.

    , yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:17
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