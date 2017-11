Hedefimiz kupa

B ORDO-mavili kulüp, bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Genel sekreter Gençağa Meriç, Trabzonspor'un her zaman hedefleri olan bir kulüp olduğunu, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzelerine götürmeyi amaçladıklarını söyledi. Meriç, Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor ile yapacakları ilk maçtan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini belirterek "Tra b - zonspor'un ligde de kupada da hedefleri bellidir. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak. 9. kez kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Biz her maçı ciddiye alıyoruz" dedi. Bordo-mavili yönetici, ligde son haftalarda çıkışa geçtiklerini kaydederek, "İlk yarıda kalan 4 maçımızı en iyi şekilde kapatmamız halinde liderle puan farkının daha da azalarak devre arasına gireceğimizi düşünüyoruz. İkinci yarıda zirve yarışı içinde yer alan bir Trabzonspor olacaktır" ifadelerini kullandı. 8 şampiyonluğu BULUNUYOR Süper Lig'e ilk çıktığı 1974-75 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Trabzonspor, toplam 14 kez kupada finale çıktı ve 8 kez mutlu sona ulaştı. Bu sene de oldukça iddialı olan Karadeniz ekibinde Meriç, "Rıza Çalımbay ile yeni bir hava yakaladık. Bunun meyvelerini de toplamaya başladık. Takımda yeni bir hava oluştu ve bu pozitif durum sonuçlara yansıdı. Eksik bölgeler için transfer çalışmaları yapıyoruz. Gerekli takviyelerle çok daha başka noktalara gideceğiz" ifadesini kullandı.



Yunus Emre SEL



9. kez müzeye gelecek

Süper Lig'de Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarını kazanarak çıkışa geçen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Yaşanan teknik adam değişikliği sonrası yeni bir ivme yakalayan Karadeniz ekibi, en son 2009-2010 sezonunda müzesine götürdüğü kupayı bu sezon 9. kez almayı hedefliyor.



Trabzonspor, çeşitli isimler altında organize edilen Türkiye Kupası'nda 14 kez final oynadı. 8. kez kupayı müzesine götüren bordo-mavililer, 8. kez de sahadan moralsiz ayrıldı. Fırtına kupa finalinde 4 kez Beşiktaş, 3 kez G.Saray, 2 kez F.Bahçe ve G.Birliği 1'er kez de Kocaelispor, Bursaspor ve Adana Demir ile karşılaştı.



7 yıllık hasret bitecek

Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen yeni adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan organizasyonda Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından kupayı en çok müzesine götüren 3. takım olan Trabzonspor, 7 sezonluk hasretine son vermek istiyor. Fırtına bu kupayı en son 2009-10'da F.Bahçe'yi finalde yenerek almıştı.



FIRTINA ESECEK

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı TFF 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek bir üst tur için evine avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. 2016-17 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasında havlu atan, bu sezon ise kupada iddialı olan bordo- mavililerde tek hedef kazanmak. 4'üncü turda Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek tur atlayan Karadeniz ekibi, bugün deplasmanda oynayacağı maçtan da avantajlı sonuçla dönemeye çalışacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, bu maça ligdeki 11'den farklı bir kurgu ile çıkacağı öğrenildi. Çalımbay, kupa maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Oyuncularımızla konuştuk ve en büyük hedefimiz o kupayı müzemize götürmek" dedi.



5 MAÇTIR YENiLMiYOR

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından bordomavililer, ligde ve kupada 6 resmi müsabaka oynadı. Bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 kez de yenildi. Karadeniz ekibi son 5 maçta ise kaybetmedi. Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda deplasmanda Çorum Belediye'yi 6-0 yenen bordo- mavililer, ligde ise Galatasaray'ı 2-1 yenerken; Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Osmanlaspor'u 4-3 ve Sivasspor'u da 2-1 ile geçti



Mini yorum: "Bulunmaz fırsat" / Olcay Çakır

Trabzonspor ligde yükseldikçe özgüveni de bununla doğru orantılı olarak yükselmeye başladı. Sürekli hedef revize etmek zorunda kalınması bundan.Öyle ki; şu an camiada kupa net hedef haline gelirken, ligde de"gidebildiğimiz en iyi yer" olarak isim verilmese de; ilk 4 içerisinde yer almak hedeflenmiş gözüküyor. Puan farkı daha da kapanabilir. Oynamayan futbolcuları görme, mevkilerine ve takıma muhtemel katkılarını test etme adına Rıza hoca için bulunmaz bir fırsat kupa mesaisi. Geçmiş dönem yaşanmış "anlamsız" elenmeler müsabakalara lig farkı gözetmeksizin itina gösterilmesini işaret ediyor!