 Kritik viraj – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Kritik viraj

    Kritik viraj
    TRABZONSPOR, Rıza Çalımbay yönetiminde kritik bir karşılaşmaya daha çıkıyor. Mutlak kazanılması gereken ve ligin ilk yarısını iddialı bir şekilde tamamlama adına 3 puanı hanesine yazdırması gerekiyor. Kaybettiği puanları adeta mumla arayan Trabzonspor'un devre sonuna kadar bir seri yakalaması tutunma adına Sivasspor maçına bağlı... Karşılaşmanın gündüz olması, iklim farklılığı ve Samet Aybaba hocanın tecrübesi bordomavili takımı en çok zorlayacak unsurlar olabilir. Özellikle hakem Ali Palabıyık'ın kart uygulamaları sonuca direkt tesir edebilir!

    Mini yorum: Olcay Çakır
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:43
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