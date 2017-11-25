 Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    kafilesi 'a gitti

    Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti

    , Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maç için 'a gitti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla 'a hareket etti.

    kafilesinde sakatlıkları devam eden Jose Sosa ve Mustafa Akbaş ile kart cezalısı Olcay Şahan yer almadı.

    Süper Lig'in 12 . haftasında oynanan Trabzonspor-Osmanlıspor müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu, maçında görev alabilecek.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Matus Bero'yu yedek kulübesine çekip, Okay Yokuşlu'ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:27
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