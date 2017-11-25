Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Trabzonspor kafilesinde sakatlıkları devam eden Jose Sosa ve Mustafa Akbaş ile kart cezalısı Olcay Şahan yer almadı.

Süper Lig'in 12 . haftasında oynanan Trabzonspor-Osmanlıspor müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu, Demir Grup Sivasspor maçında görev alabilecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Matus Bero'yu yedek kulübesine çekip, Okay Yokuşlu'ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.



