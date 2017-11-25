Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla Sivas'a hareket etti.
Trabzonspor kafilesinde sakatlıkları devam eden Jose Sosa ve Mustafa Akbaş ile kart cezalısı Olcay Şahan yer almadı.
Süper Lig'in 12 . haftasında oynanan Trabzonspor-Osmanlıspor müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu, Demir Grup Sivasspor maçında görev alabilecek.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Matus Bero'yu yedek kulübesine çekip, Okay Yokuşlu'ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:27
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''90 dakika oynayamam!''
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI OYNAMAYIN ZATEN KARDEŞİM.FUTBOL LOBİSİ SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ. BIRAKIN GENÇ TAKIM ÇIKSIN KORKMAYIN KÜME FİLANDA DÜŞMEYİZ PİYON OLMAYALIM
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Kocaman'ın zor seçimi
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI BU İŞİN ZOR SEÇENEGİ FİLAN YOK PAF TAKIMINI OYNATIN OLSUN BİTSİN SUNİ ŞAMPİYON BELLİ ZATEN. BİKAÇ HAFTA SONRA İNCE İNCE DOĞRARLAR YİNE
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''Terim'i ikna ederim''
Toplam 15
Yorum
austin ya hoca değikliği yüzünden kaç yılı çöpe attık terim olsa ne olur futbolcu tanıyacakta sistem belirleyecekte yine sezonu çöpe atmayalımda.
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