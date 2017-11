Şampiyon oluruz!

Geçtiğimiz sezon İtalya'nın Lazio takımından transfer edilen Ogenyi Onazi, Trabzon'a kısa sürede uyum sağladı. Maçlardan, § antrenmanlarda fırsat bulduğu sürede halkın arasına karışmayı ve onlarla birlikte olmayı seven 24 yaşındaki Nijeryalı ön libero, sosyal sorumluluk adına yaptığı yardımlarla da dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların yanı sıra sempatik tavırlarıyla da bordo-mavili taraftarların sevgisini kazanan genç oyuncu, tam bir tavla tutkunu. Renkli bir kişiliğe sahip olan Onazi, gündelik yaşantısı ve takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



El ELE VERMEMİZ GEREKİYOR

Şampiyon olmayı çok arzuladıklarını belirten Onazi, "Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk imkansız değil ama çok iyi gitmedik. Halen daha şampiyon olabilecek kalitemiz ve gücümüz var. Yeni hocamız geldi ve sıkı çalışıyoruz. Teknik direktörümüzle beraber yeni bir sistem oturtuyoruz. Sonuçlarda düzelme var. Şampiyonluk biraz zor gibi gözüküyor ama henüz ilk yarının bitmediği bir ligde imkansız değil, yapabiliriz. Hepimiz aynı şekilde konsantre olursak ve mücadele edersek şampiyonlukluk gelebilir. Taraftar ve medya hep birlikte olursak bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı



DOĞDUĞUM YERİ GÖRSENİZ...

Yardım severliği ve yaşam tarzı ile ilgili olarak ise başarılı futbolcu, şunları söyledi: "Benim için hayat en basit anlamda yaşanabildiği zaman iyi bir hayat olabilir. Nijerya'da benim doğduğum yeri görseydiniz zaten sizler de aynı fikre sahip olurdunuz. Benim yaptığım şeyleri kimsenin görmesi ya da görmemesi gerektiğini düşünmüyorum. Ben böyleyim, böyle bir insanım. Nereye gitsem böyle davranıyorum. Hayatın basit yaşanması gerektiğini düşünüyorum."



TRABZON'DA MUTLUYUM

Trabzon'da kendini mutlu hissettiğini dile getiren Onazi, "Ben bunu akrabalarıma, anneme, babama ve Afrika'daki bütün arkadaşlarıma söyledim. Buranın halkı muhteşem. Herkese yardımcı olmaya çalışan, mutlu ve gerçekten sıra dışı bir halk. Onlarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Dil öğrenmeye çalışıyorum. Dil öğrendikten sonra burada inanılmaz mutlu olacağım" diye konuştu.



Transferi konuşuruz

Sezon başında İngiltere'ye gitmesi gündeme gelen 24 yaşındaki Onazi, transferiyle ilgili şöyle konuştu: "Transfer her zaman futbolun doğasında var. Yeni başlangıçlar olabiliyor. İngiltere'ye transferim Ersun Yanal'ın döneminde konuşulan bir durumdu. Artık bitti. İleride bir şey çıkarsa hem kulübün hem de benim yararıma olursa bakılır. Ama ben şu an gayet mutluyum ve tamamen Trabzonspor'a konsantre durumdayım."



Sevimli karakter

ONAZİ pozitif biri. Bu tip oyuncuların ortak özellikleri; bulundukları ortama, şehire kolay adapte olabiliyor olmaları. Gitmesi planlandığında gidemeyip, kalmasını "gözden çıkarıldım" olarak değerlendirebilirdi. Öyle yapmadı. Birkaç idman sonrası formasını sırtına geçirdi. Okay- Kucka ikilisinin tutmaması da bunda önemliydi elbette. Kuvvetli ön liberoların hareketli tamamlayıcısı şu anda. Trabzonspor sevimli mi sevimli bir karakter satın almış.



Mini yorum Olcay ÇAKIR