 Pereira&Uğur haber bekliyor – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Pereira&Uğur haber bekliyor

    Pereira&Uğur haber bekliyor
    SEZON sonunda sözleşmeleri sona erecek 33 yaşındaki Portekizli sağ bek Pereira ve 29 yaşındaki stoper Uğur, yönetimden haber bekliyor. İki oyuncunun menajerinin de yönetimle yapılan ilk temasta sözleşme uzatmaya sıcak baktığı ve bu konuda gereken her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını dile getirdikleri ifade edildi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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