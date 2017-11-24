Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Jose Sosa katılmadı.
Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanın büyük bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:56
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Muslera’ya ağır fatura!
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asdf kaleci antrenöründe sıkıntı aramayın sakın !!
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Mancini, Tosun'u istemedi!
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GÖKHAN S Galatasaray kulübü BEŞİKTAŞ ın kapısından döndü.Galatasaray kulubü BEŞİKTAŞ a önerildi FAkat taraftar ve yönetim bu tutumu şık bulmadı
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Mancini, Tosun'u istemedi!
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GÖKHAN S O yüzden Cenk Beşiktaş ile anlaşırken Fenerbahçe iki katı para teklif etti gitmedi Cenk Ama galatasarayın kapısından döndü
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