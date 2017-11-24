 Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi

    Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi

    Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Jose Sosa katılmadı.

    Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanın büyük bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.

    Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:56
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