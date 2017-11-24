Öğrencilerden idmana ziyaret

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Rıza Çalımbay yönetiminde basına ve taraftarlara açık olarak yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından pas ve dar alanda taktik çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca idmanı Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri ziyaret ederek, bordo-mavili futbolcular ve teknik heyetle birlikte fotoğraf çektirdiler.