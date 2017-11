Gurur duyacaklar

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, Demir Grup Sivasspor sınavı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı yaptı. Yakaladıkları ivmenin artarak devam edeceğini belirten ve "Bizim için en önemli şey ilk yarıda kalan 5 maçımız. İçerde ya da dışarda olması fark etmez" diyen 54 yaşındaki çalıştırıcı, bir gazetecinin "Bu takım ayağa kalkacak mı, adam olacak mı?" sorusu üzerine şu cevabı verdi: "Benim hedeflerim var. Bunları gerçekleştireceğim. Taraftarın gurur duyacağı bir takım yapacağız. Stada geldiğinde mücadele etmeyen, gol yemiş, maçı bırakmış takım görmeyecekler. Biz şu anda, hâlâ bakıyoruz. Oyuncularımızı izliyoruz, sorunları görüyoruz. Devrede bunların hepsi birleşecek, ondan sonra karar vereceğiz. Trabzonspor'da çok başarılı olmak istiyorum. Bunu başaracak güçteyiz. Düzelmesi gereken kritik şeyler var. Başkanımızla sorunları çözeceğiz. Taraftar 12 değil 1'inci adam. Onlarla birlikte başaracağız."



ÇALIMBAY, 2010-11'deki şike süreci ile alakalı, bir gazetecinin, "O dönem Sivasspor'un başındaydınız. Şu anda Trabzonspor ile Sivasspor'un birbirine karşı öfkesi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine şöyle cevap verdi: "Benim çalıştığım hiçbir takım kimseye yanlış yapmaz, izin vermem. Öyle bir şey söz konusu değil. Futbola minnettar birisiyim. Futbol sayesinde sizin karşınızdayım. Onun için hiçbir zaman futbola ihanet etmem, kendi takımımı da ihanet ettirmem. Sivas ile Trabzon dost olmalı."



Osmanlıs por maçında Burak'ın sanılanın aksine sol kanatta oynatmadıklarını, ikili forvet tarzında bir sistemi denediklerini belirten başarılı çalıştırıc, "Burak Yılmaz ile N'Doye işini süper yaptı. Burak'tan nasıl yararlanacağımızı çok çok iyi biliyoruz. Son haftalara baktığımızda iyi grafik çizenlerden bir tanesi belki de tam hazır olmayan N'Doye. İnanılmaz bir maç oynadı. Orta sahada sıkıntımız vardı. Bu hafta orta sahamız zengin. Ne Burak sol açık oynadı, ne de Burak'ı sol açık oynatma gibi düşüncemiz yok. Elimizdeki forvetleri değerlendirmek istedik ve öyle kullandık."



RIZA Çalımbay, geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor kulübüne yaptığı ziyaretle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Rize ile Trabzon'un kırgınlığını hiç anlamıyorum. Niye kırgın olacak ki. Kimsenin bilerek yenildiğine inanmıyorum. Rizespor takımının kötü olsun diye başka bir şey olduğuna hiç inanmıyorum. Rize ile Trabzon'un kenetlenmesi lazım. Bizim onlara oyuncu vermemiz, onlardan da almamız gerekiyor. Trabzonlu Rize'nin eski günlerine dönmesini ister tabii ki. Rizeliler de Trabzon'un başarılı olmasını ister, istemesi gerekiyor. Biz ekip olarak oraya gittik. En küçük kırgınlıkları yok. Her zaman da arkadaş olunacak. Ne maçlar oynanmıştır, onun için Rizespor ile Trabzon'un dostluğunun daha da pekişmesi gerekiyor."



Çalımbay, Castillo ve Burak'ın çok yetenekli ve özel oyuncular olduğunu ifade ederek, "Castillo'nun çok büyük payı vardı. O da yavaş yavaş kendini buluyor. Kendisine de söyledim, Castillo bu değil. Castillo çok başka, kaliteli işler yapacak oyuncu. Bize diyorlar ki 'Abdülkadir neden oynamadı?' Abdülkadir oynayacak. Trabzon'un yetiştirdiği en iyi oyunculardan biri. Onu her maçta kullanacağız. Onu kişi olarak, oyuncu olarak çok seviyorum" ifadesini kullandı.



Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Durica, N'Doye, Pereira ve Uğur gibi oyuncularla ilgili olarak devre arasına kadar bir karar vereceklerini belirten Çalımbay, şöyle konuştu: "Maç izliyoruz, oyuncu bulmaya çalışacağız. Sözleşmesi bitecek arkadaşlarımızı biliyorum. Onlar yakın takibimizde. Fazlalık olduğu zaman kadroya girmeyen arkadaşların yaptığı küçük şeyler bazen takıma zarar verebiliyor. Onun önüne geçmemiz lazım. Onun için devreye kadar çözmemiz gerekiyor."



Sosa'nın performansının yeterli olmadığını da vurgulayan tecrübeli hoca, şöyle konuştu: "Sosa bu değil. Yüzde yüz hazır değil. Çok iyi bir hazırlık geçirdiğinde iyi duruma gelecektir. Şu an kendisine yüklenemeyiz. Ama devre arasındaki hazırlık dönemini değerlendireceğiz. O zaman gerçek Sosa olabilir. Burada kendisinin de gayret etmesi lazım. Osmanlı maçının son 10 dakikasında yanıma geldi ve 'İleri gidemiyorum, ayağım sakat' dedi. Ben de görev verdim, 'bunu yap yeter' dedim. O da onu yaptı. Kendisi de kabul ediyor, Sosa bu değil, çok daha iyi olacak."



Çalımbay, Beşiktaş'ın çok önemli bir başarı elde ettiğini de vurgulayarak, "Beşiktaş üç seneden beri üstüne koya koya gidiyor. Çok iyi bir yönetimi var. Şenol hocanın çok büyük bir başarısı var. Takım diğer konularda kendi arasındaki dayanışmayı sahaya yansıtıyor. Gösterdikleri başarı mükemmel. Hem Beşiktaş açısından, hem de Türk futbolu açısından önemli. Beşiktaş takımı çalışmasının ürününü alıyor şu anda. Bu başarı şansa değil daha önceden hazırlanmış ve bugüne gelinmiş" diye konuştu.



Başaracağım" ile başlayan her söz, öz güveni simgeler. İşte Rıza Çalımbay da "Bu takımı gurur duyulacak bir hale getireceğim, bunu başaracağım" derken kendisine, ekibine ve aslında futbolcularına olan güvenini vurguluyor. Aslına bakılırsa iki kez geri düşülmesine rağmen kazanılan Osmanlıspor maçında da hırsı, pes etmemeyi ve kendine güvenmeyi gördük. İyi oynadığında zaten kazanırsın ama bu tür maçları galip bitirmek başarıyı getirecektir. Ancak sorunlar devam ediyor. Özellikle de gol yeme zaafları kesinlikle giderilmeli. Çalımbay'ın orta sahada üreteceği çözümle savunma zaaflarını bitireceğini düşünüyorum



Mini yorum Yunus Emre SEL