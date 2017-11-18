Sosa’dan iyi haber

KARA DENİZ ekibi, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Medical Park Stadyumu'nda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, çift kale maçla sona erdi. Mide spazmı geçirmesi nedeniyle önceki gün antrenmana katılmayan Sosa, takımla çalıştı. Trabzonspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



BENİ DE GÖR HOCAM

Sezon başında Marsilya'dan 2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Hubocan, hırsı ile dikkat çekiyor. Slovakya Milli Takımı'nda 11'de forma giyen 31 yaşındaki stoper, antrenmanlarda takımın en iyilerindendi. Çalımbay, yaşadığı sakatlık ve milli takım kampına katılması sebebiyle fazla göremediği Hubocan'ın bu görüntüsünü beğenirken "Bravo Tomas" diyerek onu motive ediyor. Hubocan, Trabzonspor'da 2 maçta (Beşiktaş ve Akhisar) 90 dakika forma giyerken, G.Saray derbisinde 2 dakika forma giydi