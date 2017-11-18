Sosa’dan iyi haber
BENİ DE GÖR HOCAM
Sezon başında Marsilya'dan 2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Hubocan, hırsı ile dikkat çekiyor. Slovakya Milli Takımı'nda 11'de forma giyen 31 yaşındaki stoper, antrenmanlarda takımın en iyilerindendi. Çalımbay, yaşadığı sakatlık ve milli takım kampına katılması sebebiyle fazla göremediği Hubocan'ın bu görüntüsünü beğenirken "Bravo Tomas" diyerek onu motive ediyor. Hubocan, Trabzonspor'da 2 maçta (Beşiktaş ve Akhisar) 90 dakika forma giyerken, G.Saray derbisinde 2 dakika forma giydi
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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