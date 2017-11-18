 Saral: Senin boyunu aşar – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Saral: Senin boyunu aşar

    Saral: Senin boyunu aşar
    Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki soğuk rüzgarlar yeni bir boyut kazandı. Fırtına'nın kaptanı Onur'un geçtiğimiz günlerde "Yabancı oyuncu konusunda kesinlikle bir sınır olmalı. Sınır olmadığı zaman kendi şehrinde Türkçe konuşamıyorsun. İngilizce, 'Günaydın' diyorsun" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif de "Türkçe konuşmak istiyor ama transfer ücretini TL olarak almak istemiyor, euro alıyor" şeklinde eleştiri yapınca, Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral tepki gösterdi. Saral, Kosif'i eleştirerek, "Trabzonspor üzerinden suni prim yapma telaşında olman güzel. Anlıyoruz ama Trabzonspor kaptanına laf etmek boyunu bir hayli aşar..." ifadelerini kullandı.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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