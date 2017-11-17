Fırtına'da Sosa şoku
FIRTINA'da Sosa üzüntüsü yaşanıyor. Arjantinli 10 numaranın mide spazmı geçirdiği ve bu nedenle bir süre antrenmana çıkamayacağı belirtildi. Ancak sağlık kurulu, Sosa'yı pazar günü oynanacak Osmanlıspor maçına yetiştirmek için seferber olurken, sakatlığı bulunan Kucka'dan ise müjdeli haber geldi. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Kucka, Rıza Çalımbay'ın görev vermesi durumunda zorlu karşılaşmada forma giyebilecek. Bu arada bordomavili takımın sabah antrenmanında taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirilirken, Çalımbay yapılan basit pas hataları nedeniyle sürekli oyuncularını uyardı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
Fırtına'da Sosa şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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