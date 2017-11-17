 Fırtına'da Sosa şoku – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Fırtına'da Sosa şoku

    Fırtına'da Sosa şoku
    FIRTINA'da Sosa üzüntüsü yaşanıyor. Arjantinli 10 numaranın mide spazmı geçirdiği ve bu nedenle bir süre antrenmana çıkamayacağı belirtildi. Ancak sağlık kurulu, Sosa'yı pazar günü oynanacak Osmanlıspor maçına yetiştirmek için seferber olurken, sakatlığı bulunan Kucka'dan ise müjdeli haber geldi. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Kucka, Rıza Çalımbay'ın görev vermesi durumunda zorlu karşılaşmada forma giyebilecek. Bu arada bordomavili takımın sabah antrenmanında taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirilirken, Çalımbay yapılan basit pas hataları nedeniyle sürekli oyuncularını uyardı.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:21
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