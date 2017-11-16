Jose Sosa spazm geçirdi

Çalışmaya mide spazmı geçirdiği belirtilen Sosa ile birlikte Mustafa Akbaş takımdan ayrı olarak farklı bir sahada koşu yaptı. Slovakya Milli Takım kampından dönen Durica, Bero ve Hubocan'da bugün yapılan çalışmada yer aldı. Bordo-mavililer, koşunun ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.ü

Geçirdiği mide spazmı nedeni ile antrenmana katılamayan Sosa'nın tedavisinin başladığı öğrenilirken oyuncunun maç kadrosunda bulunması bekleniyor.