Jose Sosa spazm geçirdi
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Çalışmaya mide spazmı geçirdiği belirtilen Sosa ile birlikte Mustafa Akbaş takımdan ayrı olarak farklı bir sahada koşu yaptı. Slovakya Milli Takım kampından dönen Durica, Bero ve Hubocan'da bugün yapılan çalışmada yer aldı. Bordo-mavililer, koşunun ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.ü
Geçirdiği mide spazmı nedeni ile antrenmana katılamayan Sosa'nın tedavisinin başladığı öğrenilirken oyuncunun maç kadrosunda bulunması bekleniyor.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:03
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 59
Yorum
hüseyin zamanında iyi transferler yapmazlar kongre var diye veriyorlar gazı yaptıkları tranferler belli yapamıyorsanız bırakın yapan birileri çıkar
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Real Madrid'de Ronaldo depremi!
Toplam 1
Yorum
karakartal fakat psg mbappeyi verip ronaldoyu alırsa şaşırmam işte o zaman psg bomba olur bombaaa
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 59
Yorum
BJK 1903 ALEX10.:BJK BARCELON DEYIL AMA OLMA YOLUNDA ILERIYOR ORMAN SAYESINDE AMA FB SE YILDIRIM SAYESINDE REAL BESTIS OLMA YOLUNDA FARKI ANALDINMI:)
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