 Jose Sosa spazm geçirdi – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Jose spazm geçirdi

    Jose Sosa spazm geçirdi

    Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Çalışmaya mide spazmı geçirdiği belirtilen ile birlikte Mustafa Akbaş takımdan ayrı olarak farklı bir sahada koşu yaptı. Slovakya Milli Takım kampından dönen Durica, Bero ve Hubocan'da bugün yapılan çalışmada yer aldı. Bordo-mavililer, koşunun ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.ü

    Geçirdiği mide spazmı nedeni ile antrenmana katılamayan Sosa'nın tedavisinin başladığı öğrenilirken oyuncunun maç kadrosunda bulunması bekleniyor.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:03
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