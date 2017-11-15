 İstediğini alamadı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    İstediğini alamadı

    İstediğini alamadı
    FIRTINA, yeni yuvası Medical Park Stadyumu'nda istediği sonuçları alamadı. Yeni stadında Süper Lig'de 14 karşılaşmaya çıkan, 6 galibiyet, 3 beraberlik alan ve 5 kez kaybeden Karadeniz ekibi, 21 puan toplayabildi.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:59
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