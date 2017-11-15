İki doping birden

YÖNETİM, Osmanlıspor maçı öncesi iki doping birden yaptı. Kulüp içerisinde görev yapan personellerine 4 gün ara ile 2 ödeme gerçekleştiren bordo-mavililer, ayrıca bir-iki gün içinde de futbolcuların paralarını hesaplarına yatıracak ve moral yükseltecek.