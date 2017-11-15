 İki doping birden – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    İki doping birden

    İki doping birden
    YÖNETİM, Osmanlıspor maçı öncesi iki doping birden yaptı. Kulüp içerisinde görev yapan personellerine 4 gün ara ile 2 ödeme gerçekleştiren bordo-mavililer, ayrıca bir-iki gün içinde de futbolcuların paralarını hesaplarına yatıracak ve moral yükseltecek.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:57
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