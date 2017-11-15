Çetin stoper avında
Olumlu hareketler
Trabzonspor'da transfer harekatının erkenden başlaması oldukça olumlu bir hareket. Hele ki Rıza Çalımbay'ın her bölgeye değil sadece savunmaya takviye istemesi bu sefer odak noktasının farklı yerlere dağılmasını da engelleyeceği için oldukça olumlu. Rıza hoca savunmadaki oyuncuları izleme noktasında Servet Çetin'e güveniyor ki bu da olumlu. Çetin, futbol oynadığı dönemde iz bırakmış isimler arasında yer alıyor ve bu noktaya yapılacak takviyede hata payını asgariye indirecektir. Pazdan gündeme gelen ilk isim olabilir ama bence birçok alternatif var. Burada önemli olan gelecek ismin direkt oynaması.
Mini yorum: Yunus Emre Sel
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:51
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Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
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Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
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Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
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