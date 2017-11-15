Çetin stoper avında

Defansa takviye konusunda arayışta olan Rıza Çalımbay kendisi de eski bir stoper olan yardımcısı Servet Çetin'i Avrupa'ya gönderdi. Çetin dün akşam Slovakya'nın Norveç ile oynadığı hazırlık maçını izledi. Bu mücadelede Çetin öncelikle Sparta Prag'ta forma giyen Lukas Stetina'yı takip etti. 26 yaşındaki Slovak stoperin kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi var. Ayrıca Avusturya-Uruguay karşılaşması da takip edildi. Çetin, Türkiye'ye dönüşte rapor sunacak ve alınacak oyuncu için karar verilecek



Olumlu hareketler

Trabzonspor'da transfer harekatının erkenden başlaması oldukça olumlu bir hareket. Hele ki Rıza Çalımbay'ın her bölgeye değil sadece savunmaya takviye istemesi bu sefer odak noktasının farklı yerlere dağılmasını da engelleyeceği için oldukça olumlu. Rıza hoca savunmadaki oyuncuları izleme noktasında Servet Çetin'e güveniyor ki bu da olumlu. Çetin, futbol oynadığı dönemde iz bırakmış isimler arasında yer alıyor ve bu noktaya yapılacak takviyede hata payını asgariye indirecektir. Pazdan gündeme gelen ilk isim olabilir ama bence birçok alternatif var. Burada önemli olan gelecek ismin direkt oynaması.



Mini yorum: Yunus Emre Sel