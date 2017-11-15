"Bir kez daha şampiyon olmak istiyorum"
AVRUPA'YA GİTMELİLER
Onur, Avrupa devlerini peşine takan Yusuf ve Abdülkadir için de fikirlerini belirtti: "İkisi de aileden çok iyi yetişmiş futbolcular. Pırıl pırıl çocuklar. Trabzonspor'a maddi ve manevi katkı sağlayacakları takdirde gitmeliler. Kesinlikle gidip Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmeliler. Kulübümüz izin verirse fırsatı bulunca Avrupa'ya gitsinler."
TRABZON'DABIRAKIRIM
Onur, kariyerinin başında çok doğru bir camiaya geldiğini ifade ederek, "İlk geldiğimde ne hissediyorsam şu anda da aynısını hissediyorum. İyi ki buraya gelmişim. Çok doğru bir camiaya gelmişim. 29 yaşındayım ama çok uzun yıllar oynamayı düşünmüyorum. Ama Trabzonspor'da futbolu bırakmak istiyorum. Bıraktıktan sonra da burada yaşayabilirim neden olmasın. Rabbim nasip ederse olur. Benim kızım da Trabzonlu. Ben bilerek burada doğmasını istedim. İzmirliyim ama Trabzonluyum" diye konuştu
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HOCALIK YAPMAM
Bu sezon ciddi şanssızlıklar yaşadığının da altını çizen Onur, şöyle konuştu: "Çok şanssız sakatlıklar yaşadım bu sene. Bu saatten sonra daha iyi bir Onur görecek taraftarlarımız. Esteban ya da Uğurcan fark etmez, Trabzonspor'un her futbolcusu benim canımdır. Çünkü bu takıma hizmet ediyorlar. Bir sıkıntıları varsayanlarında olurum. Hepsi karakterli oyuncular. Şimdi Arda var genç o da aynı. Tolga'yla da aynı ilişkimiz vardı. İnşallah bizden sonra da böyle devam eder. Trabzonspor'dan çok şey aldım, daha çok şey vermem gerek diye düşünüyorum. Teknik direktör olmayı kesinlikle düşünmüyorum. Futbolu bıraktıktan sonra artık içinde olmayacağım."
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
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Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
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Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
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Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
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