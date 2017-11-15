"Bir kez daha şampiyon olmak istiyorum"

KARADENİZ ekibinin kaptanı Onur Kıvrak, BeIN Sports'a önemli açıklamalar yaptı. 29 yaşındaki eldiven, "Rıza Çalımbay'ın gelişiyle birlikte daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. İyi takımız ama bir türlü bunu sahaya yansıtamadık. Seri yakalayamadık. Bunu başarmamız gerek" diye konuştu. Çok şanssız maçlar kaybettiklerini vurgulayan Onur şöyle devam etti: "Bir kez daha şampiyonluk istiyorum. Kaptanım ve gerçekten bir kupa kaldırmak istiyorum. Aslında bazı şeylerin yerli yerine oturması gerekiyor. Biraz zaman lazım. Şanssız maçlar kaybetmeseydik şu anda 7-8 puan daha almış olurduk. İnşallah Osmanlıspor maçı ile bir seri yakalarız ve hızla tırmanışa geçeriz." Onur, yabancı futbolcu sayısı ile ilgili de "Kesinlikle bir sınırlama olması gerek. Bizim çok yetenekli Türk futbolcularımız var. Sınırlama olmayınca kendi takımızda Türkçe konuşamıyoruz. Ama tabii ki büyüklerimiz karar verecek" dedi.



AVRUPA'YA GİTMELİLER

Onur, Avrupa devlerini peşine takan Yusuf ve Abdülkadir için de fikirlerini belirtti: "İkisi de aileden çok iyi yetişmiş futbolcular. Pırıl pırıl çocuklar. Trabzonspor'a maddi ve manevi katkı sağlayacakları takdirde gitmeliler. Kesinlikle gidip Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmeliler. Kulübümüz izin verirse fırsatı bulunca Avrupa'ya gitsinler."



TRABZON'DABIRAKIRIM

Onur, kariyerinin başında çok doğru bir camiaya geldiğini ifade ederek, "İlk geldiğimde ne hissediyorsam şu anda da aynısını hissediyorum. İyi ki buraya gelmişim. Çok doğru bir camiaya gelmişim. 29 yaşındayım ama çok uzun yıllar oynamayı düşünmüyorum. Ama Trabzonspor'da futbolu bırakmak istiyorum. Bıraktıktan sonra da burada yaşayabilirim neden olmasın. Rabbim nasip ederse olur. Benim kızım da Trabzonlu. Ben bilerek burada doğmasını istedim. İzmirliyim ama Trabzonluyum" diye konuştu

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HOCALIK YAPMAM

Bu sezon ciddi şanssızlıklar yaşadığının da altını çizen Onur, şöyle konuştu: "Çok şanssız sakatlıklar yaşadım bu sene. Bu saatten sonra daha iyi bir Onur görecek taraftarlarımız. Esteban ya da Uğurcan fark etmez, Trabzonspor'un her futbolcusu benim canımdır. Çünkü bu takıma hizmet ediyorlar. Bir sıkıntıları varsayanlarında olurum. Hepsi karakterli oyuncular. Şimdi Arda var genç o da aynı. Tolga'yla da aynı ilişkimiz vardı. İnşallah bizden sonra da böyle devam eder. Trabzonspor'dan çok şey aldım, daha çok şey vermem gerek diye düşünüyorum. Teknik direktör olmayı kesinlikle düşünmüyorum. Futbolu bıraktıktan sonra artık içinde olmayacağım."