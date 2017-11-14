Osmanlı hazırlıkları başlıyor

FIRTINA, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapmış ve oyunculara 1 gün izin verilmişti. Bordo-mavililer, 19 Kasım Pazar günü 16.30'da oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün Trabzon'da başlayacak.