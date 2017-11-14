 Osmanlı hazırlıkları başlıyor – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Osmanlı hazırlıkları başlıyor

    Osmanlı hazırlıkları başlıyor
    FIRTINA, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapmış ve oyunculara 1 gün izin verilmişti. Bordo-mavililer, 19 Kasım Pazar günü 16.30'da oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün Trabzon'da başlayacak.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
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