 Trabzonspor'da Burak takımla çalıştı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    'da Burak takımla çalıştı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da Burak takımla çalıştı

    MİLLİ maç nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren 'da, 3 haftalık sakatlığının ardından takımla çalıştı.

    Milli maç nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren , teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda bordo mavililer kondisyon çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde Trabzonsporlu futbolcular topla eğitsel oyun oynadı. Antrenmanın son bölümünde Çalımbay, futbolcularına sınırlı alanda taktik maç yaptırdı. Maçtaki bir pozisyonda Volkan Şen ile Hugo Rodallega arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Topun oyun çizgisini geçtiği yönünde ikili arasında yaşanan sözlü atışma sonrası birbirine yaklaşan ikiliyi takım arkadaşları ayırdı. Başta olmak üzere futbolcular iki oyuncuyu sakinleştirdi. Teknik direktör Çalımbay da kısa süre Volkan ile görüşüp futbolcuyu sakinleştirdi. Maçın bir bölümünde ise aynı anda şut çekilen iki topun üzerine gelmesi nedeniyle kaleci Onur Kıvrak tepki gösterdi. Onur, taktik oyunun tek topla oynanmasını istedi. Süper Lig'in 9'uncu haftasında 21 Ekim'de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan ise 3 hafta aranın ardından takımla ilk kez çalıştı. Antrenmanda Onazi ve Kucka takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde koştu. Bordo mavililer Antalya kampını 12 Kasım Pazar günü Irak 1. Lig takımlarından Naft Missan ile saat 14.00'te antrenman yaptığı sahada oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak. Futbolcular, kamp yaptıkları otelde, ölüm yıldönümünde Atatürk'ü de andı.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:49
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