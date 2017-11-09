 Sosa’ya bir gün izin – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    ’ya bir gün izin

    Sosa’ya bir gün izin
    Son haftalarda sergilediği performans ile tartışılan , Antalya'daki ilk idmana katılmadı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Sosa'ya bir gün izin verdiğini belirterek, "Oyuncumuzla ilgili bir sıkıntı yok. Kendisi eşinin dedesi vefat ettiği için bizden izin istedi ve Arjantin'e gitti. Arjantin'e gidip gelmek 20 saati buluyor. Bu nedenle 1 gün fazla izin kullandı. Aramıza katılacak" dedi. 32 yaşındaki 10 numaranın bugün idmana çıkması bekleniyor.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:37
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