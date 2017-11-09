Sosa’ya bir gün izin
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:37
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
Sosa’ya bir gün izin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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