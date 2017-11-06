 Trabzonspor, Antalya'da kamp yapacak – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor, Antalya'da kamp yapacak

    Trabzonspor, Antalya'da kamp yapacak

    Süper Lig'de geride kalan 11 haftalık bölümde 13 puan toplayarak 12. sırada yer alan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapacak.

    Bordo-mavililerin, yarın Antalya Belek'te toplanacağı ve 8 Kasım Çarşamba günü de ilk antrenmanını gerçekleştireceği bildirildi. Karadeniz ekibinin, 12 Kasım Pazar gününe kadar çalışmalarını Antalya'da yapacağı, milli takımda yer alan oyuncuların kamp kadrosunda yer almayacağı belirtildi. Altyapıdan birkaç oyuncunun da kamp kadrosuna dahil edileceği öğrenildi. Bordo-mavili takımın geniş kadrosu nedeniyle oynamayan oyuncuları hazır görmeyen teknik direktör 'ın, kampta bu futbolcuları fiziksel açısından hazır hale getirmeyi planladığı kaydedildi.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:41
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