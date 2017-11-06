Trabzonspor, Antalya'da kamp yapacak
Süper Lig'de geride kalan 11 haftalık bölümde 13 puan toplayarak 12. sırada yer alan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapacak.
Bordo-mavililerin, yarın Antalya Belek'te toplanacağı ve 8 Kasım Çarşamba günü de ilk antrenmanını gerçekleştireceği bildirildi. Karadeniz ekibinin, 12 Kasım Pazar gününe kadar çalışmalarını Antalya'da yapacağı, milli takımda yer alan oyuncuların kamp kadrosunda yer almayacağı belirtildi. Altyapıdan birkaç oyuncunun da kamp kadrosuna dahil edileceği öğrenildi. Bordo-mavili takımın geniş kadrosu nedeniyle oynamayan oyuncuları hazır görmeyen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, kampta bu futbolcuları fiziksel açısından hazır hale getirmeyi planladığı kaydedildi.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:41
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Göz değmesin!
Toplam 11
Yorum
bjkli oynasalar ne olurdu acaba çok merak ediyorum kabullenin şunu bizim isteyerek oynayıpda yenemeyeceğimiz takım yok bu ligde
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Yasin Öztekin'e talip var!
Toplam 4
Yorum
YASİN HEMEN GÖNDERİN Bİ İŞE YARAMIYOR ZATEN
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Favoriler Enrique ve Tuchel
Toplam 28
Yorum
YAZIK AYKUTU YEDİRİP BUNLARI ALIRSANIZ YAZIKLAR OLSUN .AYKUTUN SUÇU YOK OYUNCULAR SUÇLU MÜCADELE ETMİYORLAR.AYKUTMU ÇIKIP OYNASIN
Trabzonspor, Antalya'da kamp yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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