 Yusuf Yazıcı 16 milyon € – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    16 milyon €

    Yusuf Yazıcı 16 milyon €

    Trabzonspor'un genç yıldızı için Monaco kulübü temaslarını hızlandırdı.

    Fransız ekibi sezon başından beri takip ettiği 20 yaşındaki 10 numaranın performansının artması üzerine yeniden bordo-mavililerle temasa geçti. Daha önce menajerler aracılığı ile Karadeniz ekibine 14 milyon euro öneren Monaco, fiyatı 16 milyon euro'ya çıkarabileceğini iletti. Trabzonspor yönetimi bu fiyata olumlu baksa da özellikle Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester United gibi kulüplerin Yusuf'u yakından takip etmesi ve ciddi teklif hazırlığında olması nedeniyle fiyatın daha da artması bekleniyor. Başkan Muharrem Usta konu ile ilgili, "Yusuf, Avrupa'nın her takımında oynayabilir. Bu teklifleri değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

    Yunus Emre SEL
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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