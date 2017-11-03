 Yankaya yönetecek: 17 maçta 9 galibiyet – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Yankaya yönetecek: 17 maçta 9 galibiyet

    Yankaya yönetecek: 17 maçta 9 galibiyet
    Trabzonspor'un Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçını yönetecek. 39 yaşındaki hakem bugüne kadar Karadeniz ekibinin 17 karşılaşmasında düdük çaldı. Bordo-mavililer bu periyotta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Trabzonsporlu futbolcular bu karşılaşmalarda 1 kırmızı kart görürken rakip oyuncular da 1 kırmızı kartla cezalandırıldı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:09
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