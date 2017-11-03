 Trabzonspor, Kayseri'de ilk peşinde – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    , Kayseri'de ilk peşinde

    Trabzonspor, Kayseri'de ilk peşinde

    Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 5 hafta sonra kazanan , yarın Kayserispor'u deplasmanda yenerek bu sezon ilk dış saha galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

    Ligin ilk 10 haftasında deplasmanda 5 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle galibiyet sevinci yaşayamadı.

    Karadeniz ekibi, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberliklerle dönerken Göztepe'ye 3-2, Evkur Yeni Malatyaspor'a da 1-0 mağlup oldu.

    Dış sahada 5 maçta 12 puan kaybeden Karadeniz ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki bu sezon deplasmandaki ilk 3 puanı almaya çalışacak.

    Zorlu maç öncesi bordo-mavili takımda Burak Yılmaz ve Juraj Kucka'nın sakatlıkları sürüyor. Hugo Rodallega ile Olcay Şahan da kart cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:12
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