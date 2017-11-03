Trabzonspor, Kayseri'de ilk peşinde
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 5 hafta sonra kazanan Trabzonspor, yarın Kayserispor'u deplasmanda yenerek bu sezon ilk dış saha galibiyetini almanın mücadelesini verecek.
Ligin ilk 10 haftasında deplasmanda 5 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle galibiyet sevinci yaşayamadı.
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberliklerle dönerken Göztepe'ye 3-2, Evkur Yeni Malatyaspor'a da 1-0 mağlup oldu.
Dış sahada 5 maçta 12 puan kaybeden Karadeniz ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki bu sezon deplasmandaki ilk 3 puanı almaya çalışacak.
Zorlu maç öncesi bordo-mavili takımda Burak Yılmaz ve Juraj Kucka'nın sakatlıkları sürüyor. Hugo Rodallega ile Olcay Şahan da kart cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:12
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR Onlar bir maçta çekiyorlar bizler tüm sezonu bu hakemlerle bitiriyoruz , sonuç kaos.
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Caner'e Tahkim de acımadı
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ senden bize sıra gelmiyor ki ver buzu da koyalım sürekli sende...
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Edin Visca'dan 90+3'te altın gol
Toplam 17
Yorum
Sercan yazıklar olsun başaksehirede Abdullah avcıya da sakat diyerek oynatmadığı adamları ligde oynatıyorlar.
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