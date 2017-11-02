Yusuf büyük futbolcu
‘Yazıcı çok büyük futbolcu. Bence Avrupa için erken değil, tam zamanı. Giderse, oynar’
RIZA Çalımbay, bordo-mavili takımın genç yıldızı Yusuf Yazıcı'ya da övgü yağdırdı. "Çok kaliteli bir futbolcu. İyi de profesyonel. İşini severek yapıyor" diyen Çalımbay, Avrupa'ya gitmesi için erken olmadığını belirterek, "Bence Yusuf için Avrupa tam zamanı. Erken değil. Gidebilir ve oynayabilir" yorumunu yaptı. Abdülkadir Ömür'ün de çok yetenekli olduğunu ve iyi çalıştığını belirten Çalımbay, "Ancak Abdülkadir'de acele etmemek lazım. Çok genç. Her an oyunu değiştirecek bir oyuncu. Yusuf'un ve Abdülkadir'in üstüne koyarak gitmeleri gerekiyor. Ben ikisinin de çok başarılı olacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:50
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