 37 yaşında asist kralı – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    37 yaşında asist kralı

    37 yaşında asist kralı

    Karadeniz ekibinin eski yıldızı , Rusya'da fırtına gibi esmeye devam ediyor.

    37 yaşında kariyerinin zirvesinde olan Gökdeniz, Rusya Ligi'nde ilk 11 haftada yaptığı 5 ile en çok asist yapan isim. Rubin Kazan'ın halen her şeyi olan 37'lik yaşlı kurt, ne gece hayatıyla gündeme geldi, ne de istikrarsız futboluyla. Gökdeniz her zaman futbolu, kişiliğiyle ön plana çıktı. 1 de gol atarak 6 gole direkt katkı yapan tecrübe abidesi, "Burası artık benim ikinci evim. Beni burada çok seviyorlar" ifadesini kullandı.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:27
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