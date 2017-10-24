 Tekelioğlu döndü – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Tekelioğlu döndü

    Tekelioğlu döndü
    Bordo-mavili kulübün altyapısında görev yapan ve büyük başarılar elde eden Sadi Tekelioğlu'nun görevine bir süre önce son verilmişti. Bu süre zarfında takım çalıştırmayan Sadi Tekelioğlu dün yuvasına geri döndü. Trabzonspor A Takımı'nın hocalığını da yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı, 3. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon ile bugün sözleşme imzalayacak.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:24
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