Tekelioğlu döndü

Bordo-mavili kulübün altyapısında görev yapan ve büyük başarılar elde eden Sadi Tekelioğlu'nun görevine bir süre önce son verilmişti. Bu süre zarfında takım çalıştırmayan Sadi Tekelioğlu dün yuvasına geri döndü. Trabzonspor A Takımı'nın hocalığını da yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı, 3. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon ile bugün sözleşme imzalayacak.