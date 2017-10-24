Sosa'ya aile morali
Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen ve yarın kupada Çorum Belediyespor karşısında forma giyemeyecek Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, eşi ve çocuklarına kavuştu.
Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ve ikiz kız çocukları, THY'ye ait uçakla dün gece Milona'dan Trabzon'a geldi. Havalimanında mutlu olduğu gözlenen Arjantinli futbolcu, yanında getirdiği oyuncaklarla çocuklarını karşıladı, onlarla bavulları gelene kadar bir süre oynadı. Sosa, daha sonra eşi ve çocuklarıyla kaldığı otele ait araca binerek havalimandan ayrıldı.
Milano'da eşyalarını toplayan ve bazı özel işlerini hallederek dönen Carolina'nın Trabzon'u sevdiği ve kentte yaşamak istemediğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ailenin bu hafta içerisinde yönetim kurulu tarafından kendilerine önerilen uygun villardan birine yerleşeceği öğrenildi.
İzinli olduğu için Çorum kafilesinde yer almayacak Sosa, Galatasaray maçı öncesi eşi ve çocuklarıyla hasret giderecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:16
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Sosa'ya aile morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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