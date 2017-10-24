 Merhum Özcan anıldı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Merhum Özcan anıldı

    Merhum Özcan anıldı
    FIRTINA'nın eski futbolcusu Kadir Özcan, ölümünün dördüncü yıldönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza Egemen, Okan Alemdaroğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay da katıldı.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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