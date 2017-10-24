 Derbi maçın biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Derbi maçın biletleri satışa çıktı

    Derbi maçın biletleri satışa çıktı

    'in 10. haftasında ile arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa sunuldu.

    29 Ekim Pazar günü saat 19.30'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları) 40 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 60 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 70 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 80 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 100 TL, Kategori 1 (Batı 1) 110 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL ve Platinum B Blok 425 TL
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:09
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