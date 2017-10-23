Trabzonspor, Kadir Özcan'ı andı
Trabzonspor'un eski futbolcusu Kadir Özcan, ölümünün dördüncü yıldönümünde kabri başında anıldı.
Anma törenine merhum Kadir Özcan'ın ailesinin yanı sıra Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza Egemen, Okan Alemdaroğlu, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Altyapı Koordinatörü İhsan Derelioğlu, eski yöneticiler ve eski futbolcular katıldı. Özcan'ın Akçaabat Dürbinar Mezarlığı'ndaki kabri başında Kuran okundu, dualar edildi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:37
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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