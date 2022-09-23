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Laver Cup 2022 Federer - Nadal tenis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Roger Federer son tenis maçı

Laver Cup'ta Avrupa Takımı'nı temsil eden Federer ve Nadal, Dünya Takımı'ndan Jack Sock ve Frances Tiafoe'ya karşı oynayacak. Tenis kariyerinin son maçını bugün Nadal ile gerçekleştirecek olan Federer'in son maçı hakkında arama motorlarında Laver Cup 2022 Federer - Nadal tenis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Roger Federer son tenis maçı konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 17:00 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 17:00
Laver Cup 2022 Federer - Nadal tenis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Roger Federer son tenis maçı

Avrupa ve dünyanın geri kalanından takımlar arasında oynanan bir erkek tenis turnuvası olan Laver Cup'ta Avrupa Takımı'nı temsil eden Federer ve Nadal, Dünya Takımı'ndan Jack Sock ve Frances Tiafoe'ya karşı oynayacak. Londra'da yapılacak karşılaşma, Federer'in son maçı olması açısından büyük önem taşırken arama motorlarında araştırılan Laver Cup 2022 Federer - Nadal tenis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Roger Federer son tenis maçı konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

LAVER CUP 2022 FEDERER - NADAL TENİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Federer ve Nadal'ın Dünya Takımı'ndan Jack Sock ve Frances Tiafoe'ya karşı oynayacağı Londra'daki karşılaşmanın akşam oturumunu TSİ 21.00'de Andy Murray ile Alex de Minaur tekli maçta karşı karşıya gelerek açacak.

Laver Cup 2022 turnuvasının beIN Sports & Eurosport kanallarında yayımlanacağı biliniyor.

ROGER FEDERER SON TENİS MAÇI

Avrupa Ekibi : Novak Djokoviç, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Roger Federer, Andy Murray

Dünya Ekibi: Felix Auger-Aliassime, Taylor Bozuk, Diego Schwartzman, Alex De Minaur, Fransa Tiafoe, Jack Sock

Geçtiğimiz hafta emekli olacağını açıklayan 41 yaşındaki Federer, kariyeri boyunca 20 kez Grand Slam şampiyonu oldu.

Federer, 36 yaşındaki ezeli rakibi İspanyol Rafael Nadal'la birlikte oynamanın "harika" olacağını ifade etti.

ROGER FEDERER NEDEN EMEKLİ OLUYOR?

"Bunun altından kalkabileceğimden emin değilim ama deneyeceğim. Geçmişte daha zor zamanlarım olmuştu, bunca yıl bazı maçlardan önce korkunç derecede gerildiğim oldu. Bu seferki tamamen farklı. Tabii ki Rafa ile oynamak çok özel. Onun karşımda değil takımımda olmasından mutluyum" sözlerini ekledi.

Daha önce 22 kez Grand Slam şampiyonluğu elde eden N﻿adal da Amerikalı ikiliye karşı oynayacakları "unutulmaz" maçı heyecanla beklediğini belirtti:

"Tenis kariyerimdeki en önemli oyuncu gidiyor. Sonunda, bu an zor olacak. Onunla oynayacağım için çok heyecanlı ve minnettarım."

D﻿izinden sıkıntı yaşadığı için Turnuva'da tekli oynayamayacak olan Federer'in son maçı Polonyalı Hubert Hurkacz'la geçen yıl Wimbledon'ın çeyrek finallerindeydi.

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