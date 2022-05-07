Djokovic'i mağlup eden 19'luk Alcaraz Madrid'te finalde

Kariyerinde ilk kez karşılaştığı Djokovic'e karşı ilk seti 7-6 kaybeden Alcaraz, diğer setleri 7-5 ve 7-6 kazandı.

Alcaraz, 3 saat 35 dakika süren maçta özellikle kısa toplardaki başarılı oyunuyla Sırp tenisçiyi mağlup etmeyi başardı.

İki hafta önce Barcelona'daki ATP'yi kazanan Alcaraz, çeyrek finalde de Rafael Nadal'ı elemişti.

Genç İspanyol raket, tenis dünyasının en iyileri olan Djokovic ve Nadal'ı bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi oldu.

Dünya klasmanında 9. sırada olan Alcaraz, Madrid'deki turnuvanın klasmanında 7. sırada bulunuyor.

Karşılaşma öncesinde iki tenisçinin yaptığı açıklamalarda Alcaraz, "bana göre tenis tarihinin en iyilerinden biri. Başardıkları inanılmaz şeyler. Sadece hayranlık duyabilirsiniz." derken, Djokovic de "Oğlum için dünyanın bir numarası şu anda Alcaraz." şeklinde konuşmuştu.