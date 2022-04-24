TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da zafere Anastasia Potapova ulaştı

Tekler finalinde turnuvaya elemelerden başlayan Anastasia Potapova ile 3 numaralı seribaşı Veronika Kudermetova kozlarını paylaştı. Mücadeleye iyi giren, geçen yıl İstanbul'da yarı finalde kaybeden Kudermetova oldu. Henüz üçüncü oyunda servis kıran ve 3-1'le öne geçen başarılı oyuncu, sonrasında oyunun 3-3'e gelmesini engelleyemedi. İyi oyununu devam ettiren Potapova, ilk setin son beş oyununu kazanarak ilk seti 6-3 tamamladı. 21 yaşındaki Potapova, ikinci sete de bıraktığı yerden başladı. Kısa sürede 3-0'lık üstünlük yakalayan başarılı oyuncu, iyi oyununun yanı sıra rakibinin de hatalarıyla beraber rahat bir oyun ortaya koydu. Son bölümde Kudermetova'nın geri dönmesine izin vermeyen Anastasia Potapova, 6-1'le maçı noktaladı. Yaklaşık dört yılın ardından ilk finaline İstanbul'da çıkan Potapova, kariyerinin ilk şampiyonluğunu da Türkiye'de elde etti. İlk zaferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Potapova, İstanbul'daki performansının üzerine ekleyerek devam etmek istediğini ve yeni başarıların başlangıcı olmasını dilediğini aktardı.



ÇİFTLER KUPASI BOUZKOVA/SORRIBES TORMO'NUN



Çiftlerde ise şampiyonluk Marie Bouzkova/Sara Sorribes Tormo ikilisinin oldu. Finalde Natela Dzalamidze/Kamilla Rakhimova çiftini 6-3, 6-4'le geçen 3 numaralı seribaşı ekip böylece İstanbul'da kupaya uzandı. İlk sette her iki ekip de erken bölümde servis kırınca set sonuna dengeli bir şekilde gelindi. 4-3'te çok iyi bir return oyunu oynayan Bouzkova/Sorribes Tormo, yeniden break avantajını eline geçirerek ilk sete 6-3'le nokta koydu. İkinci sette ise ilk beş oyunda dört kez servis kırıldı. Korttaki iyi uyumlarıyla hafta boyunca başarılı bir performans sergileyen Bouzkova/Sorribes Tormo son bölümde yine kontrolü eline aldı ve 6-4'le karşılaşmayı noktaladı. 25 yaşındaki Sara Sorribes Tormo ile Çek raket Marie Bouzkova kariyerlerinin üçüncü WTA çiftler zaferini elde ederken, birlikte ilk kez kupa kaldırdı.



ŞAMPİYON TENİSÇİYE ÖDÜLÜNÜ BAKAN KASAPOĞLU VERDİ



TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası tekler finalinde Anastasia Potapova, Veronika Kudermetova'yı yenerek şampiyon oldu. Şampiyon tenisçiye kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Ayrıca sporculara kupalarını ve ödül çeklerini Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Marka ve İletişim Yönetimi İcra Direktörü Zeynep Demirkol ve Turkuvaz Medya Genel Müdürü Yasemin Gebeş takdim etti.