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Nadal rekor kırdı

Tenisin yaşayan efsanesi Rafael Nadal, Meksika Açık'ta çeyrek finale kalarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Avustralya Açık'ta geçtiğimiz ay şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki tenisçi, Kozlov'u 2-0 yendi ve bu sezonki serisini 12 maça çıkardı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50
Nadal rekor kırdı
Tenisin yaşayan efsanesi Rafael Nadal, Meksika Açık'ta çeyrek finale kalarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Avustralya Açık'ta geçtiğimiz ay şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki tenisçi, Kozlov'u 2-0 yendi ve bu sezonki serisini 12 maça çıkardı.
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