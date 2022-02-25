Nadal rekor kırdı

Tenisin yaşayan efsanesi Rafael Nadal, Meksika Açık'ta çeyrek finale kalarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Avustralya Açık'ta geçtiğimiz ay şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki tenisçi, Kozlov'u 2-0 yendi ve bu sezonki serisini 12 maça çıkardı.
Tenisin yaşayan efsanesi Rafael Nadal, Meksika Açık'ta çeyrek finale kalarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Avustralya Açık'ta geçtiğimiz ay şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki tenisçi, Kozlov'u 2-0 yendi ve bu sezonki serisini 12 maça çıkardı.