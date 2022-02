SPOR HABERLERİ - Novak Djokovic herkesi şaşırttı! Rafael Nadal...

'ZORLA AŞI OLMAKTANSA...'

Djokovic'in geçtiğimiz günlerde BBC'ye verdiği röportaj, konunun yeniden ve daha güçlü bir şekilde gündeme gelmesine neden oldu. Yıldız isim burada özetle aşı karşıtlığı hareketinin parçası olmadığını ve onunla anılmak istemediğini ama bireysel tercih hakkını desteklediğini söyledi: "Her zaman vücuduna neyin gireceğine bireyin kendisinin karar vermesi özgürlüğünü savundum. Bedenim hakkında kendim karar vermek ilkesi benim için her türlü şampiyonluktan daha önemli. Zorla aşı olmaktansa turnuvalara katılmam. Bedeli bu ise, ödemeye hazırım."