SPOR HABERLERİ - Novak Djokovic herkesi şaşırttı! Rafael Nadal...

NADAL'A GÜN DOĞDU

Avustralya Açık'ın son şampiyonu olan, bu senenin de en önemli favorisi olarak gösterilen, turnuvada boy göstermesi durumunda 21. rekor grand slam şampiyonluğu için raket sallayacak olan Djokovic, bundan mahrum kalacak ve onun yokluğunda kupayı kaldıran Rafael Nadal, 21'e ulaşarak tenis tarihinin en çok Grand Slam kazanan erkek oyuncusu olacaktı.

ÇOCUKKEN AŞI OLUYORDU

Avustralya'da yaşananların Novak Djokovic için bir ders olduğu, bundan böyle pek çoklarınca anlam verilemeyen tavrına son vererek 'işine bakacağı' düşünülse de öyle olmadı, Sırp tenisçi ısrarını sürdürdü. Ufukta yaklaşan büyük turnuvalar varken ve kendisi yine tek erkeklerde bunların en önemli favorisi konumundayken, gerekirse bunlardan da feragat edebileceğini söyleyerek dünyayı şaşkına çevirdi. Aşı karşıtı olmadığını ancak zorunlu olarak aşı vurulmaya karşı olduğunu belirterek, kendisine bunun dayatılması durumunda sıradaki turnuvalara da katılmayacağını ifade etti.