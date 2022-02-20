SPOR HABERLERİ - Novak Djokovic herkesi şaşırttı! Rafael Nadal...

Corona virüsü pandemisinin spora etkisi, başladığı günden bu yana bir çok organizasyonun ertelenmesine, bazılarının tamamen iptal edilmesine neden oldu. Tokyo'daki Yaz Olimpiyatları ile Avrupa Futbol Şampiyonası bir sonraki senenin yaz aylarına dek ötelendi. Wimbledon Tenis Turnuvası, ikinci dünya savaşı yıllarından sonra ilk kez organize edilmedi.
YÖNETMELİKLER DEĞİŞİKLİĞE UĞRADI
Hürriyet'in derlediği haberde; Pandeminin spor müsabakalarına en önemli etkilerinden bir tanesi tribünlerin boşalmasına yol açması oldu. Futbol, basketbol, voleybol ve daha bir çok dalda boş tribünler önünde oynanan karşılaşmalar, alışıldık hale geldi. Spor müsabakalarına ilişkin yönetmelikler değişikliğe uğradı, süreci yönetebilmek adına sağlık protokolleri oluşturuldu. Sağlık açısından ve ekonomik yönden tahribat yaşandı.
DJOKOVIC'İN KARARI ŞAŞIRTTI
Ancak hiçbirisi Novak Djokovic'in korona salgınıyla bağlantılı başına gelenler kadar büyük bir yankı uyandırmadı. Dünya 1 numarası olan tenisçinin, salgına karşı koruma sağlayan aşıyı vurulmama konusundaki inadı ve sonrasında yaşanan gelişmeler, herkesin olayları adeta ağzı açık izlemesine neden oldu. Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık için gittiği ülkeye alınmayıp sınır dışı edilmesi, eşi benzeri görülmemiş bir şeydi.