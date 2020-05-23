Novak Djokovic'ten flaş turnuva kararı! Corona virüsü sonrası... - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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'ten flaş turnuva kararı! Corona virüsü sonrası...

Novak Djokovic'ten flaş turnuva kararı! Corona virüsü sonrası...

Corona virüsü salgını nedeniyle şubat ayından bu yana maç oynamayan Sırp tenisçi , 13 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Balkanlarda düzenlenecek 'nda kortlara dönüş yapacak.

Dört Balkan ülkesinin ev sahipliğinde 13 Haziran'da başlayacak 'na, erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi de katılacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle şubat ayında kazandığı Dubai Tenis Şampiyonası'ndan bu yana maç oynamayan Djokovic, profesyonel turnuvaların başlamasının planlandığı ağustos ayı öncesinde korta çıkacak.

Djokovic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "13 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Balkanlarda düzenlenecek Adria Turu'nun ilk ayağı Belgrad'da oynanacak. Bölgedeki insani yardım projelerini desteklemeyi amaçlayan bu turnuvayı gerçekleştireceğimiz için minnettar ve heyecanlıyım. Yakında kortta görüşürüz." ifadelerine yer verdi.

Novak Djokovic Vakfının da katkısıyla düzenlenecek organizasyon, 4 ayaktan oluşacak. 13-14 Haziran'da , 20-21 Haziran'da Hırvatistan, 27-28 Haziran'da Karadağ ve 3-4 Temmuz'da 'e uğrayacak Adria Turu, Djokovic ile Damir Dzumhur arasında, 5 Temmuz'da Sarayosna'da oynanacak gösteri maçıyla bitecek.

Etkinliğe, 17 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in yanı sıra Dominic Thiem, , Viktor Troicki gibi erkek tenisinin önemli isimlerinin de katılması bekleniyor.

  1. 23.05.2020
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