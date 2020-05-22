Efsane tenisçi Ashley Cooper yaşamını yitirdi!
Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden 83 yaşındaki Avustralyalı Tenisçi Ashley Cooper, hayatını kaybetti. Cooper'ın 4 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.
Tenis dünyasının unutulmaz isimlerinden Avustralyalı Ashley Cooper, 83 yaşında yaşamını yitirdi.
Avustralya Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 4 grand slam (1957, 1958 Avustralya Açık, 1958 Wimbledon, 1958 ABD Açık) tekler şampiyonluğu bulunan Cooper, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları yüzünden hayata gözlerini yumdu.
Aynı takvim yılı içinde 3 grand slam tekler şampiyonluğu kazanan 11 erkek tenisçi arasındaki eski dünya 1 numarası, 1991'de Uluslararası Tenis Onur Listesi'ne seçildi.
Cooper'ın ayrıca bir Davis Kupası ve 4 grand slam çiftler zaferi bulunuyor.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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