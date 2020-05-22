Fransa şokta! 24 yaşındaki Jordan Diakiese hayatını kaybetti - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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şokta! 24 yaşındaki hayatını kaybetti

Fransa şokta! 24 yaşındaki Jordan Diakiese hayatını kaybetti

7 yıl boyunca Saint-Germain'in altyapısında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Paris'te hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölüm sebebi ise henüz bilinmiyor.

2008-2015 yılları arasında Fransız ekibi 'nin altyapısında forma giyen 24 yaşındaki 'den acı haber geldi. Oyuncunun son olarak formasını giydiği AS Furiani Agliani kulübü yayınladığı açıklama ile genç ismin 'te hayatını kaybettiğini bildirdi.

Oyuncunun ölüm sebebine ilişkin bir bilgi ise henüz paylaşılmadı. Genç futbolcunun saha içinde ve dışında çalışkan bir kişiliği olduğuna ve takıma geldiği andan itibaren çok çabuk adapte olduğuna vurgu yapıldı.

Jordan Diakiese'nin ölümü nedeniyle Fransız kulüpleri başsağlığı mesajları yayınladılar.

  1. 22.05.2020
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