Fransa şokta! 24 yaşındaki Jordan Diakiese hayatını kaybetti
7 yıl boyunca Paris Saint-Germain'in altyapısında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Jordan Diakiese Paris'te hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölüm sebebi ise henüz bilinmiyor.
2008-2015 yılları arasında Fransız ekibi PSG'nin altyapısında forma giyen 24 yaşındaki Jordan Diakiese'den acı haber geldi. Oyuncunun son olarak formasını giydiği AS Furiani Agliani kulübü yayınladığı açıklama ile genç ismin Paris'te hayatını kaybettiğini bildirdi.
Oyuncunun ölüm sebebine ilişkin bir bilgi ise henüz paylaşılmadı. Genç futbolcunun saha içinde ve dışında çalışkan bir kişiliği olduğuna ve takıma geldiği andan itibaren çok çabuk adapte olduğuna vurgu yapıldı.
Jordan Diakiese'nin ölümü nedeniyle Fransız kulüpleri başsağlığı mesajları yayınladılar.
A tò seconda famiglia pensera sempre à te .— A. S Furiani Agliani Officiel (@Asfagliani) May 22, 2020
Riposa In Pace Jordan ?? @TitisduPSG pic.twitter.com/VbhUBVixuR
- 22.05.2020
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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