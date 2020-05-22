Yusuf Yazıcı'dan corona virüsü mesajı! "Birlikte başaracağız"
Corona virüsü salgınına karşı birliktelik mesajı yayınlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, "Zor günler geçirdik ama kurallara uyarak çok daha güzellerine kavuşacağız. Ve daha da güzeli; bunu hep birlikte başaracağız…" dedi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, corona virüsü salgınına karşı sosyal medya hesabından birliktelik mesajı yayınladı.
Zor günlerin geçeceğini dile getiren Yazıcı, "Hayatımızdaki her şeyin önemini anladığımız bir dönemden geçiyoruz. İyisiyle, kötüsüyle yaşadıklarımızın aslında bu hayatın renkleri olduğunu görüyoruz. Zor günler geçirdik ama kurallara uyarak çok daha güzellerine kavuşacağız. Ve daha da güzeli; bunu hep birlikte başaracağız…" ifadelerini kullandı.
- 22.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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