Yusuf Yazıcı'dan corona virüsü mesajı! "Birlikte başaracağız" - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fransa Ligue 1 Yusuf Yazıcı'dan corona mesajı! "Birlikte başaracağız"

'dan mesajı! "Birlikte başaracağız"

Yusuf Yazıcı'dan corona virüsü mesajı! "Birlikte başaracağız"

salgınına karşı birliktelik mesajı yayınlayan milli futbolcu , "Zor günler geçirdik ama kurallara uyarak çok daha güzellerine kavuşacağız. Ve daha da güzeli; bunu hep birlikte başaracağız…" dedi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcu , salgınına karşı sosyal medya hesabından birliktelik mesajı yayınladı.

Zor günlerin geçeceğini dile getiren Yazıcı, "Hayatımızdaki her şeyin önemini anladığımız bir dönemden geçiyoruz. İyisiyle, kötüsüyle yaşadıklarımızın aslında bu hayatın renkleri olduğunu görüyoruz. Zor günler geçirdik ama kurallara uyarak çok daha güzellerine kavuşacağız. Ve daha da güzeli; bunu hep birlikte başaracağız…" ifadelerini kullandı.

  1. 22.05.2020
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