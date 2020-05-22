Yusuf Yazıcı'dan corona virüsü mesajı! "Birlikte başaracağız"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, corona virüsü salgınına karşı sosyal medya hesabından birliktelik mesajı yayınladı.

Zor günlerin geçeceğini dile getiren Yazıcı, "Hayatımızdaki her şeyin önemini anladığımız bir dönemden geçiyoruz. İyisiyle, kötüsüyle yaşadıklarımızın aslında bu hayatın renkleri olduğunu görüyoruz. Zor günler geçirdik ama kurallara uyarak çok daha güzellerine kavuşacağız. Ve daha da güzeli; bunu hep birlikte başaracağız…" ifadelerini kullandı.