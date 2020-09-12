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Son dakika: Mustafa Kapı resmen Lille'de! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika: Mustafa Kapı resmen Lille'de!

Son dakika: resmen 'de!

Son dakika haberi... Galatasaray'dan ayrılan , Fransız ekibi 'e transfer oldu. Lille, Mustafa'nın açıklamasını, "İnanılmaz seviyede gelecek vaat eden ve jenerasyonunun en yüksek potansiyeline sahip oyuncularından Mustafa Kapı, Lille'de" sözleriyle duyurdu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 22:23
Son dakika: Mustafa Kapı resmen Lille'de!

Galatasaray ile yollarını ayıran genç oyuncu , Fransa Ligi ekiplerinden takımına oldu.

Fransız ekibi, Mustafa Kapı ile sözleşme imzaladığını resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

BURAK'TAN MUSTAFA KAPI MESAJI
Öte yandan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'dan Mustafa Kapı'ya hoş geldin mesajı geldi. Burak mesajında, "Mustafa hoş geldin kardeşim. Buraya geldiğin için çok mutluyum. İnşallah senin için her şey çok güzel olur. Seni burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Lille'de forma giyen Türk futbolcular;
Zeki Çelik
Yusuf Yazıcı
Burak Yılmaz
Mustafa Kapı