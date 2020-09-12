Son dakika: Mustafa Kapı resmen Lille'de!

Galatasaray ile yollarını ayıran genç oyuncu Mustafa Kapı, Fransa Ligi ekiplerinden Lille takımına transfer oldu.

Fransız ekibi, Mustafa Kapı ile sözleşme imzaladığını resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

BURAK'TAN MUSTAFA KAPI MESAJI

Öte yandan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'dan Mustafa Kapı'ya hoş geldin mesajı geldi. Burak mesajında, "Mustafa hoş geldin kardeşim. Buraya geldiğin için çok mutluyum. İnşallah senin için her şey çok güzel olur. Seni burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Lille'de forma giyen Türk futbolcular;

Zeki Çelik

Yusuf Yazıcı

Burak Yılmaz

Mustafa Kapı

