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Trabzonspor antrenmanında dikkat çeken görüntü! Alexander Sörloth...
Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig'in güncel lideri Trabzonspor, 12 Haziran'da yeniden başlama kararıyla birlikte hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Bugün bir sabah antrenmanı gerçekleştiren bordo-mavili ekipte yıldız forvet Alexander Sörloth'un son görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı...
22 Mayıs 2020 Cuma 13:01
Güncelleme: 22.05.2020 13:01
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Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına kesmeden devam etti.
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Bordo-mavili ekip, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenman esnasında objektiflere takılan bir fotoğraf sonucunda Alexander Sörloth'un görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.
Gol krallığında ilk sırada yer alan Norveçli golcünün fiziken üst düzey durumda olduğu görüldü.
Fırtına, bugün saat 17.00'de yapacağı ikinci antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.